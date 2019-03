El marido de Jennifer Aniston, Justin Theroux, revela que estuvo a punto de morir en su luna de miel con la actriz

Mucho le costó a Jennifer Aniston volver a contraer matrimonio tras su separación con Brad Pitt. Así, el pasado 5 de agosto la actriz se casaba en una boda muy privada con Justin Theroux, y al parecer, según ha contado el novio, al borde estuvo la actriz de volver a quedarse sin marido.

Justin Theroux ha revelado en una entrevista en el programa 'Live with Kelly and Michael' que tuvo un percance durante su luna de miel en Bora a Bora que casi le cuesta la vida. Y aunque lo contó entre risas seguro que en ese momento no fue tan divertido.

Y es que el actor es muy aficionado a los deportes acuáticos y una vez en la isla decidió hacer buceo y disfrutar de la fauna y flora del lugar. Pero durante la inmersión Theroux se dio cuenta que su bombona no tenía oxígeno y casi estuvo a punto de ahogarse tal. Así, recreó el momento en el que se acercó su profesor de buceo para decirle que no tenía oxígeno: "Él estaba lejos de mí, me acerqué a un amigo con el que íbamos y le mostré mi bombona de oxígeno, en ese momento me dijo Dios mío están a punto de morir".