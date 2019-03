Mariah Carey, Iker Casillas y Madonna, entre los famosos más tacaños del panorama celebritero

Cristiano Ronaldo se convertía hoy en protagonista gracias al regalito de Navidad que le ha hecho a sus compañeros de equipo. Y es que el futbolista no ha escatimado en gastos y ha comprado un reloj Bvlgari de 8.000 euros a cada uno de sus compis del Real Madrid.

Un detallazo que coloca al portugués entre los famosos más generosos del panorama celebritero y que seguro será recordado durante mucho tiempo. Y es que a pesar de que nuestros famosos ganan mucho dinero, no todos son así de buenazos y prefieren guardase el dinero para ellos mismos.

El periódico New Times de Miami elaboró una lista con los famosos más tacaños a la hora de dar propina y la verdad es que no se salva ni uno. Tiger Woods, por ejemplo, no suele dejar propina en ningún sitio, al igual que la mismísima Madonna, que según aseguran suele dejar propinas de 18 dólares para cuentas de unos 400.

Aunque para tacaño el cantante Usher, que a pesar de ganar miles de dólares con sus actuaciones, prefiere que sea otro el que pague la cuenta y siempre que puede se escabulle. Algo que también hace muy bien Mariah Carey o Jennifer Lopez, que se fue de su salón de belleza sin pagar ni un solo centavo.

Britney Spears también tiene un montón de historias parecidas. Y es que según cuentan la princesa del pop llegó a tirar los billetes al suelo a un empleado diciendo: “Ahí está tu propina”. Barbra Streisand, Kirsten Dunst, Iker Casillas, LeBron James, Sean Penn… ¡No te pierdas las mejores fotos de los "tacañones" del panorama celebritero!