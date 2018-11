El vídeo de Mariah Carey con sus hijos por el que ha sido muy criticada

Mariah Carey compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el coche cantando con sus hijos la canción 'All I Want For Christmas Is You'. Un vídeo que era de lo más inofensivo pero que, sin embargo, se ha convertido en el centro de muchas críticas.

La cantante muestra el feliz momento familiar en el coche, pero se puede apreciar que los niños no están atados con el cinturón de seguridad.

Este detalle, que es imprescindible a la hora de subirnos al coche, ha decepcionado a todos sus seguidores, quienes han comentado "¿Dónde están los cinturones de seguridad?", "¿Cómo te atreves a llevarles sin cinturón?", "Por dios, ¡ata a tus hijos!" o "¿Por qué van los niños en un coche sin cinturón de seguridad?", han sido solo algunos de los más de 9.000 comentarios.