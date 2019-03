María Valverde, Jennifer Lawrence y Taylor Swift, entre las más despechadas del panorama celebritero

Con la boca abierta nos hemos quedado después de las últimas declaraciones que ha dado María Valverde para la revista Marie Claire. La actriz ha abierto su corazón y ha hablado sobre su ruptura con Mario Casas:"Es alguien a quien quise mucho. Pero ahora tengo la sensación de haber estado con un desconocido. Ya no espero nada de él". Y es que después de ver como su ex se divierte en brazos de otra, María ha decidido poner tierra de por medio y centrarse en sus muchos compromisos profesionales.

Pero la actriz no es la única celebrity que aprovecha una ruptura para sacar los trapos sucios de sus ex parejas. Nereida Gallardo, la ex de Cristiano Ronaldo, gritó a los cuatro vientos que el delantero del Real Madrid es un desastre en la cama, al igual que la ex esposa del cantante Eminem, que poco tardó en hablar para la prensa y tacharle de "mal dotado".

El cantante Russell Brand, tampoco llevó muy bien su ruptura con Katy Perry y llegó a reconocer que cuando mantenía relaciones sexuales con ella pensaba en otras mujeres. Algo parecido a lo que ocurrió con Nick Carter, que dejó en evidencia a la mismísima Paris Hilton al declarar que necesitaba emborracharse para practicar sexo.

Aunque hablar mal no es la única técnica que tienen nuestros famosos para superar una ruptura. Otros como Vanessa Paradis y Lenny Kravitz, Jennifer Lawrence y Chris Martin, Sean Penn y Scarlett Johansson, Reese Witherspoon y Jake Gyllenhaal empiezan a salir juntos para dar celos a sus ex, pero sus relaciones nunca llegan a consolidarse.

Pero si hablamos de despecho el premio gordo se lo lleva el mismísimo Arnold Schwarzenegger, quien después de su divorcio de María Shriver (tras 33 años como pareja y 25 de matrimonio) no dudó en exhibirse por California con una camiseta cuyo mensaje decía: "Yo sobreviví a María".

Las indirectas de Taylor Swift en sus canciones, los mensajes de despecho de Eiza González, las habladurías de Jennifer Lopez sobre Ben Affleck… ¡Descúbrelos a todos!