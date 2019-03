Maria Shriver acepta la relación de su hijo Patrick Schwarzenegger y Miley Cyrus

Parece que los rumores que aseguran que la familia Schwarzenegger-Shriver está preocupada por la relación de Patrick con Miley Cyrus no son del todo ciertos. Y es que según ha declarado una fuente a la revista People, no es verdad que Maria Shiver no esté feliz con este romance: "Si Patrick es feliz, ella es feliz". Y añadía: "Él está extremadamente feliz".

Y menos mal ya que a juzgar por las últimas imágenes de la parejita en las que aparecían comiéndose a besos y celebrando el cumpleaños de la cantante por todo lo alto, parece que lo suyo está pasando por su mejor momento y que con la aprobación de mami ya no habrá quien les frene.

Veremos si al final la relación evoluciona favorablemente y la familia de Patrick la acepta como una más o, por el contrario, surgen nuevos problemas en el paraíso. ¡Se admiten apuestas!