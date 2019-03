'Mangelina', la nueva competencia de Brad Pitt

Angelina Jolie tiene más que experiencia en películas de acción. La última que ha protagonizado ha sido 'Salt'.

En ella, la actriz ha tenido que transformarse en hombre. Según asegura el Daily Mail, Jolie ha pasado horas en el camerino de maquillaje para ponerse orejas, nariz y cuello falso.

El efecto ha sido muy convincente. Incluso su familia no la ha reconocido. "Invité a venir a Maddox sin decirle quién era y no me reconoció", cuenta Jolie.

Respecto a la película en la que reencarnaría a Marilyn Monroe, la actriz no ha querido comentar: "no sé nada".