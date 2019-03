Mandy Moore confiesa que su madre y sus dos hermanos son homosexuales

EN UNA ENTREVISTA PARA BYRDIE

Mandy Moore, que había regresado a la pequeña pantalla este año con la serie 'This Is Us', ha confesado en una entrevista reciente para Byrdie que su familia no es una familia tradicional. Y es que lejos de serlo, Moore ha revelado que su madre dejó a su padre por otra mujer y que sus dos hermanos son homosexuales. Aunque nunca había hablado sobre ello, la cantante y actriz se siente muy orgullosa de ellos, pues considera, como es normal, que no deberían existir tantos tabúes al respecto.