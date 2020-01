La atrevida imagen de Malika, la amiga de Khloé Kardashian, embarazada y completamente desnuda al aire libre

La mejor amiga de Khloé Kardashian, Malika ha publicado a través de sus redes sociales el progreso de su embarazo, y es que está a punto de tener a su primer hijo en brazos, y así lo ha compartido con todos sus seguidores vía Instagram: "Somos pequeños pero poderosos #8mesesdeembarazo".

La actriz ha participado en numerosas ocasiones en el programa 'Keeping Up With The Kardashian', y es que para Khloé es una más de su familia...

Una noticia que llenó a Khloé de ilusión y así lo demostró a través de sus redes sociales: "¡Mi bebé está teniendo un bebé! Estoy literalmente muy emocionada! ¡Felicidades Mika! ¡Te amo!".

Sin duda, el pequeño tendrá una tía muy especial, y es que no todos tienen el privilegio de decir que forman parte del 'Klan' Kardashian: "Nuestro bebé es tan afortunado", respondía Malika a Khloé vía Instagram después de que la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' mostrase su emoción con su embarazo. Y es que recordemos que se desconoce la identidad del padre, por ello, no cabe duda que Khloé formará parte de la vida de ese niño como una madre más.