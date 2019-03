Malena Costa, Katy Perry, Jessica Alba o Michelle Jenner calientan motores para Halloween entre sararos y fiestas

DE LOS ÁNGELES A MADRID PASANDO POR PARÍS

La noche estuvo llenita de saraos y nuestras celebrities no se perdieron ni uno. En Madrid pudimos ver a Malena Costa y Michelle Jenner en la inauguración de una tienda de LiuJo, mientras Mar Flores y Gisela no se perdieron el sarao de la Fundación Iván Mañero. María Castro, Álex González o Alfonso Bassave no faltaron al ‘Yelloween Party’ de Veuve Clicquot, mientras Lady Gaga iba a lo Cleopatra sexy en París. En Los Ángeles, Emma Watson relucía en los Britannia Awards, y al mismo tiempo Jessica Alba, Nicole Richie y Katy Perry lucían sus originales disfraces en una súper party en la misma ciudad.