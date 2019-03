Malena Costa, David Beckham, Robert Pattinson y Rubén Cortada, protagonistas de los saraos nocturnos de junio

Nuestros famosos están que no paran y es que ya sea en Madrid o en Beverly Hills, siguen siendo los principales protagonistas de todos los saraos.

La capital madrileña ha estado llena de eventos y Tamara Falcó, María Castro y Silvia Alonso, no faltaron a la fiesta organizada por Braun. Malena Costa, guapísima de blanco, posó para la firma Sabon, mientras que Melissa Jiménez promocionó la firma de ropa ‘Alba Conde’.

Aunque Rubén Cortada no se lo pasó tampoco nada mal bailando al ritmo de la música de Pierre Sarkozy en el evento de Cliquot Sunset. Y hablando de guapos, en Beijing David Beckham dio una conferencia en el almuerzo organizado por el Duque de Cambridge.

La premiere de ‘The Rover’ estuvo protagonizada por Robert Pattinson que se decantó por un traje azulón. Junto a él estaban también Peter Facinelli y Jaime King, muy sexy con un ajustado vestido con abertura en la falda.

Por su parte, Alessandra Ambrosio espectacular de blanco, Kellan Lutz que apostó por el total ‘look black’ y Sophia Bush no quisieron faltar a la gala benéfica organizada por ‘Pathway to the cure’.