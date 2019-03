Maisie Williams tiene un emoticono idéntico a ella

Estamos acostumbrados a que protagonice momentos de lo más divertidos, pero la imagen donde se puede ver su sorprendente parecido con el emoticono de Whatsapp, ha conquistado a los usuarios de la red y ya ha superado los 22.000 'Me gusta' y cuenta con cerca de 4.000 retuits. Ante esto, algunos de sus seguidores respondieron compartiendo imágenes de la actriz de 'Juego de Tronos' donde se puede ver su semejanza con otros emoticonos como la típica flamenca o la cara de susto . Finalmente las redes se inundaron de imágenes en las que parecía que cada emoji estaba dedicado a ella.

Maisie destaca por ser una de las actrices que más interactúa con sus fans por las redes sociales, donde es muy activa, y es que se caracteriza por su gran sentido del humor y una fuerte personalidad con el que ha conquistado a sus millones de seguidores. Además, destaca por diferenciarse del resto de jóvenes hollywoodienses por no presumir de su cuerpo ni querer gustar a todos, y por darse a conocer de la forma más natural posible y por reírse de sí misma como pocos lo hacen, cualidades que la han convertido en una de las jóvenes más influyentes según Forbes.

@Maisie_Williams lets not forget this either 💃🏻 pic.twitter.com/Z7HZhhH3YY