La madre de Jennifer Lopez intenta que su hija vuelva con Ben Affleck

SEGÚN LA REVISTA OK!

La portada de Ok! Nos deja asombradísimos. Según la publicación estadounidense existe un plan para que Jlo y su ex, Ben Affleck, vuelvan a estar juntos. Aprovechando la recién separación de Lopez, y que Affleck no está pasando por un buen momento matrimonial, algunas fuentes apuntan a una posible reconciliación.