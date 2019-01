El posado de la madre de Gigi y Bella Hadid tras quitarse los implantes y bótox que llevaba

Yolanda Hadid es la madre de las famosas modelos Gigi Hadid y Bella Hadid. Recientemente la madre de las tops ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram que ha dejado a sus seguidores sin palabras, pero no solo por la buena genética a sus 55 años, sino por las sinceras y duras declaraciones con las que ha querido acompañar la imagen.

Una confesión que ha dejado ver lo peligroso que puede ser obsesionarse con el físico y no estar a gusto con uno mismo: "55 años y sonriendo de dentro afuera. Finalmente he regresado al original de 1964. Viviendo en un cuerpo sin implantes mamarios, ni rellenos, ni bótox, ni extensiones ni todas esas porquerías que pensé que necesitaba para estar acorde con lo que la sociedad me hizo creer que una mujer sexy debía tener, hasta que la toxicidad de todo eso casi me mató".

Con esto, Yolanda ha querido animar a todos los que pueden estar en la misma situación y les anima a buscar soluciones y quererse por quienes son: "Tu salud es tu riqueza así que, por favor, tomad decisiones inteligentes, investigad la información parcial que recibís de nuestro sistema resquebrajado antes de poner algo de fuera en vuestro cuerpo".