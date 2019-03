La madre biológica de la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie pide verla antes de morir

Fue en 2005 cuando Angelina Jolie y Brad Pitt adoptaron a su hija Zahara con tan solo seis meses, desde entonces la pequeña no ha tenido contacto alguno con su familia biológica. Ahora, después de doce años desde que Zahara pasó a formar parte de la vida de Pitt y Jolie, su madre biológica, Lebiso, quiere hablar con ella.

Aunque ha dejado claro que no quiere reclamar a la niña y que está muy agradecida por el trato que ha recibido su hija, le gustaría que la recordase. "Solo quiero que sepa que estoy viva y que he intentado durante muchos años hablar con ella", explicaba en una entrevista. "No quiero que me devuelvan a mi hija, solo quiero poder estar en contacto con ella y llamarla de vez en cuando", añadió.

Está claro que Angelina se desvive por sus hijos y aunque sea difícil para Lebiso ver la vida que otra madre ha dado a su hija, está muy contenta por la pequeña: "Ella ha estado con mi hija desde que era un bebé, pero eso no quiere decir que no la eche de menos, la echo de menos todo el tiempo. Pienso en ella todos los días y siempre intento escuchar su voz o ver su carita. Sé cuándo es el día de su cumpleaños pero me siento muy triste por no poder celebrarlo con ella. Me gustaría tanto poder celebrar un cumpleaños con ella y pasar unos días especiales", comenta su madre biológica.

Aunque ha sabido entender que la vida de Zahara está al lado de Angelina, que ambas hablan un idioma diferente y que vive una vida que nunca habría podido alcanzar a su lado, quiere que su hija sepa que existe y que la quiere tanto como la actriz.

Aprovechó la ocasión para pedirle a Angelina que le deje ver a su hija: "Todos morimos algún día y antes de morir me gustaría que supiese de mí y que sepa también que tiene una familia aquí en Etiopía. Pido a Angelina que me deje hablar con ella, no creo que pida demasiado".

Pero por lo momento, seguramente Angelina tenga que resolver los problemas que está suponiendo la custodia de sus hijos después de su mediático divorcio con Brad Pitt.