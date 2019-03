Madonna, Sarah Jessica Parker, Cameron Diaz o la reina Letizia, entre las famosas que presumen de músculos

EN LA PLAYA, DE PASEO, SOBRE AL ALFOMBRA ROJA…

La nueva novia de Álex Gonzales nos ha dejado perplejos, y no por el apasionado beso de la pareja que ha sido captado por los paparazzis, no, es que la novia del actor tiene unos músculos que ni Joe Manganiello. Pero no es la única que presume de musculos en el panorama celeb: Madonna, Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, incluso la reina Letizia luce unos brazos muy definidos.