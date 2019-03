Madonna, criticada por su polémica publicación en homenaje a las víctimas de Manchester

"OK, Madonna, te amo. He sido fan tuyo durante años. Pero este post está fuera de lugar. Claro que Ariana está bien (físicamente) porque estaba rodeada de seguridad. Tu principal objetivo deberían ser las personas que murieron o resultaron heridas. No deberías haber utilizado esto como una oportunidad para compartir una foto tuya con Ariana. No es sobre ti, ¿verdad?" , comentó un usuario en el post.

I'm praying for everyone in Manchester. This is truly so senseless & heart breaking.