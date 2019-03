Macaulay Culkin vuelve a la escena pública gracias a su ahijada Paris Jackson

Todos recordamos al adorable niño que nos conquistó en películas como 'Solo en Casa' o 'Mi chica', y es que Macaulay Culkin fue uno de los actores más importantes de los años 90 y marco toda una generación.

Pero desde que anunciara su retirada de la actuación con solo 14 años, porque no quería convertirse en un ídolo adolescente, poco se sabe de la vida que lleva actualmente el intérprete, salvo alguna aparición pública o colaboración en pequeños papeles de películas de amigos suyos. En una entrevista que concedió este verano al medio británico The Guardian, el intérprete dijo que no quería fama y que no entendía por qué aún le perseguían los fotógrafos.

Aunque, cuando se trata de su ahijada, Paris Jackson, Macaulay hace una excepción. Así, el actor ha reaparecido en las redes sociales de la joven donde aparece ella haciéndole la manicura y riéndose a carcajadas.

Ambos tienen una preciosa relación a juzgar por estas pinceladas que en ocasiones vemos a través de las redes de Paris, como cuando en el mes de octubre ella subió una foto con Culkin donde mostraba un retrato que le había hecho el intérprete.