Macaulay Culkin responde a quien le acusa de gastarse unos 6.000 dólares al mes en heroína

Desde que salió a la luz que Macaulay Culkin iba a protagonizar una nueva película, los rumores sobre el actor no han dejado de sucederse. Él siempre ha preferido mantenerse lejos de estos bulos, como el de que había reconocido los supuestos abusos sexuales de Michael Jackson, ahora los dimes y diretes se centran en las adicciones que han marcado su vida y han truncado su carrera.

Pero ahora Macaulay ha querido defenderse de las acusaciones que en el año 2012 lanzaba el ‘National Enquirer’, asegurando que gastaba unos 6.000 dólares al mes en heroína. De ahí que Culkin haya dicho: “Lo que de verdad me ponía enfermo era ver cómo algunos diarios terminaban envolviéndolo todo con su falsa apariencia de preocupación. No, solo estaban intentando vender periódicos a mi costa”. Y añade: “Está bien que la gente se preocupe por mí si ven que hago estupideces, pero no, nunca me he visto en la situación de tener que pagar 6.000 dólares al mes para conseguir heroína”.

Culkin explica además lo mal que lo ha pasado desde que se hiciera famoso a los diez años y cómo la gente se aprovechó de él: “La vida me ha dado muchas lecciones y sobre todo me ha ayudado a sobrevivir. Tuve que comportarme como un adulto cuando era un niño, pero sin la madurez necesaria para comprender cómo funcionaba el mundo”.

Y remata diciendo: “Nunca he tenido ningún problema en decir que no tengo un proyecto para hacer. No soy muy activo. Si supiera lo que quiero hacer, lo estaría escribiendo yo mismo”, sentenció.