Macaulay Culkin, alejado de Hollywood, vive como un jubilado a sus 35 años

La fama a Macaulay Culkin le vino grande. El actor no supo gestionar el éxito que supuso la película 'Sólo en casa' y el intérprete sólo salía en la prensa debido a sus polémicas por culpa del alcohol y las drogas. Ahora vive alejado tanto del cine como de los escándalos y está feliz junto a la actriz, Jordan Larie Price.

Culkin se convirtió en un juguete roto más de la industria del cine. El actor intentó en el año 2000 recuperar su carrera pero quedó en nada. El intérprete rodó varias películas que nunca llegaron a las salas de cine. Además, lideró un grupo de rock llamado 'The Pizza Underground', pero su paso al mundo de la música tampoco funcionó. Lo cierto es que la banda era un tanto extraña, ya que todas las canciones giraban en torno a las pizzas.

Macaulay encarnó la película que todo niño quiso hacer en su momento. ¿Quién no soñó con hacer las travesuras de Kevin McCallister? El actor se embolsó 8 millones de dólares gracias sus divertidas hazañas en 'Sólo en casa'. Aunque no es una superproducción de Hollywood, ni nada que vaya a llevar al actor a ganar un Oscar, el intérprete se ha podido poner delante de las cámaras para grabar la segunda temporada de la serie cómica 'The Jim Graffigan show' donde hace de él mismo.