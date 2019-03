Lupita Nyong’o, Eva Longoria, Jessica Alba y Miranda Kerr, de Los Ángeles a París las celebrities no se pierden un evento

Con esto de que los Oscar están a la vuelta de la esquina, no hay ni un solo día en el que no se celebre algún evento. Así en Los Ángeles se concentraron un buen número de celebrities para el acto de ‘The Lourdes Foundation Dalai Lama’: una impresionante Lupita Nyong’o, Nikki Reed, Camilla Belle o Eva Longoria no faltaron a la cita.

Lejos de allí, concretamente en París, tenía lugar el desfile de H&M. Un evento en el que se concetraron ‘fashionísimas’ de la talla de Miranda Kerr, Jessica Alba o Solange Knowles.

Y es que nada mejor que un sarao nocturno para que nuestras celebrities se coloquen un buen modelito para lucirse en el photocall.