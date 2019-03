Lupita Nyong’o, Amy Adams y Sandra Bullock, en la alfombra roja de los Critics’Choice Awards 2014

Si los Globos de Oro fueron todo un acontecimiento para lucir modelitos de ensueño, en los Critics’Choice Awards 2014, celebrados en Santa Mónica, nuestras celebrities tampoco se han quedado atrás.

Así, si Lupita Nyong’o se alzó como la favorita de los Globos en un rojo Ralph Lauren, en esta ocasión ha vuelto a deslumbrar en un Calvin Klein blanco. Más acertada estuvo en esta ocasión Sandra Bullock, en un Lanvin de palabra de honor color corinto. También destacaron Amy Adams, en rosa, Jessica Chastain, en verde esmeralda, y Cate Blanchett, desprendiendo elegancia de negro.

Julia Roberts y Meryl Streep dieron el ‘cante’ al posar con gafas de sol, mientras Kristen Bell o Margot Robbie desplegaban sus encantos en la ‘red capet’, esta última marcando tipazo con un mono negro de mangas y espalda de encaje firmado por Eliee Saab.

Los chicos optaron por looks más informales pero no menos atractivos, y así pudimos ver a Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio y Jared Leto. Matthew McCounaghey se colocó la pajarita para lucirse al lado de una impresionante Camila Alves de rojo, y los guapérrimos Kellan Lutz e Ian Somerhalder no se quitaron la corbata.