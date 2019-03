Lucy Hale envía un mensaje al hacker que ha filtrado sus fotos desnuda: "Bésame el trasero"

Lucy Hale ha sido la última celebrity en unirse a la ya larga lista de famosas que han sido víctimas de las filtraciones de Internet. Un hacker ha conseguido introducirse en el móvil de la actriz de 'Pretty Little Liars' y ha filtrado imágenes de ella desnuda.

Un hecho que aunque podría haber hundido a la intérprete, Lucy ha sabido tomarse las cosas con mucha filosofía y así lo ha demostrado en una publicación que ha compartido a través de su cuenta personal de Twitter.

"Bueno, la verdad es que no iba a pronunciarme sobre algo tan ridículo, pero visto que en 2017 me he propuesto ser siempre sincera... sí voy a hacerlo. Una vez más, la privacidad de una mujer en el ojo público ha sido violada, le han robado y su cuerpo desnudo ha sido expuesto para que todo el mundo lo vea. No pienso disculparme por vivir mi vida y tratar de tener un ámbito personal que me pertenezca solo a mí. Es muy triste que aún se tolere que alguien sea expuesto de esta manera", escribía Lucy en su comunicado.

Además, la actriz ha querido agradecer a todos sus fans el apoyo que ha recibido y ha querido mandar un mensaje muy directo al autor de la filtración: "Gracias por todos sus mensajes llenos de cariño y comprensión, han sido un recordatorio muy oportunidad de que estoy rodeada de amor. Los aprecio a todos enormemente. Y a la persona responsable de provocar todo eso... puede empezar a besarme el culo".