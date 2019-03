Louis Dowler, ex novio de Kate Winslet, se casa con Jennifer Esposito, ex mujer de Bradley Cooper

Jennifer Esposito y Louis Dowler ya son oficialmente marido y mujer. La pareja se dio el 'sí quiero' el pasado 16 de noviembre en Nueva York, tras más de dos años de relación.

Se trata de un matrimonio que tiene en común algo más que su amor y las ganas de compartir un futuro juntos, pues ambos mantuvieron en el pasado una turbulenta relación con una súper estrella de Hollywood. Jennifer estuvo casada durante cuatro meses con Bradley Cooper, y precisamente no guarda un grato recuerdo de aquella experiencia. Según confiesa la propia actriz y modelo: "Él era divertido, inteligente, engreído, arrogante, y un maestro de la manipulación. No encontré necesariamente ese atractivo, pero me di cuenta de que podía disfrutar de su sentido del humor y su sin sentido por un tiempo". Jennifer explica más detalladamente su romance con Bradley en su libro, 'Jenniffer's Way'.

En cuanto a su marido, Louis acaparó la atención de los paparazzi en cuanto comenzó su noviazgo con la oscarizada Kate Winslet. Ambos mantuvieron una relación cargada de idas y venidas que terminó definitivamente en 2011, cuando la actriz conoció al que sería su futuro esposo, Ned Rocknroll. Dowler tampoco guarda un buen recuerdo de aquella época: "No creo que Kate se comportara bien y todavía está muy reciente para mi. Yo estaba enamorado de ella y no puedes cambiarlo de la noche a la mañana. No pienso que Kate me tratara bien".