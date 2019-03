La noche de Halloween ha llegado y nuestros famosos se han ido de pre-fiesta para celebrarlo. Algunos de los disfraces nos han dejado sin palabras y es que algunos VIPs se lo han currado mucho, aunque otros no tanto… Alessandra Ambrosio nos ha sorprendido caracterizando a Jessica Rabbit, poco espeluznante y más bien sexy. Sus compañeras de pasarela, las modelos de Victoria's Secret, también se vistieron con trajes terroríficos y un maquillaje alucinante con el que parecieron zombies de verdad. Emily Ratajkowski optó por dar vida a Cleopatra, y es que la modelo lo clavó.

Otras como las del clan Kardashian-Jenner no podían faltar en esta lista. Kourtney Kardashian se dejó ver como una novia terrorífica junto a una amiga. La mayor de las hermanas estaba espectacular, aunque la más pequeña, Kylie Jenner, fue quien se superó eligiendo dos looks completamente diferentes. Kylie primero estuvo caracterizada como Christina Aguilera en su videoclip 'Dirty' y más tarde posó junto a su novio Tyga bastante más apropiada para la temática de la noche.

Otros como la 'it girl' Chiara Ferragni decidieron vestirse de Once, el personaje de 'Stranger Things', algo que también hicieron Amy Schumer y su novio Ben Hanisch. Cristiano Ronaldo no trabajó mucho para presumir de disfraz en sus redes sociales, pues el futbolista se puso una máscara, una capa… ¡Y listo! No solo los cantantes como Beyoncé o Katy Perry, actores como Miguel Ángel Silvestre o Kate Hudson y periodistas como Ellen DeGeneres se disfrazaron, sino también políticos como Hilary Clinton. ¡Sí, señor! No te pierdas por nada del mundo esta galería terrorífica que te quitará el sueño.