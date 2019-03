Los hijos de Snooki preguntan por su apodo en 'Jersey Shore'

Nicole Polizzi, conocida como Snooki en 'Jersey Shore' tiene como un pasado un tanto difícil de contar a sus hijos. A ella le persigue es su apodo y ahora sus hijos le han preguntado de dónde viene el tan sonado 'Snooki'. Pues bien, la de 'Jersey Shore' ha querido explicarle el origen a sus hijos con unos vídeos que ha compartido en Instagram.

Nos tenemos que remontar a 2001 de la película de Julia Stiles, 'Save the Last Dance' que tiene como personaje a un hombre llamado Snookie. "Estaba en la escuela secundaria, creo que era como octavo grado, y yo era la primera chica de mis amigas que se divirtió con un chico", confesaba en un reality.

"En 'Last Dance', Snooki era el DJ así que mis amigas empezaron a llamarme 'Snooki'", dijo Nicole. Parece que la participante de Jersey Shore se quedará con este apodo, ya no hay quien se lo quite...