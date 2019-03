Lindsay Lohan, Taylor Swift y Cara Delevingne entre las nueras que ninguna suegra quiere para su hijo

PROVOCATIVAS, POLÉMICAS, DESPISTADAS...

María Shriver, la madre de Patrick Schwarzenegger, no quiere saber nada de la relación de su hijo con Miley Cyrus. Así lo confirmaba una fuente cercana que declaraba que María considera que la cantante no es una buena influencia y no encaja en su plan de vida. Pero Miley no es la única celebrity a la que no querrías tener como nuera: Cara Delevingne, Blanca Cuesta, Lady Gaga, Lindsay Lohan, Victoria Beckham, Chabelita... ¡no pierdas detalle!