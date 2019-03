Lindsay Lohan: "Soy como Marilyn Monroe"

Parece que según LiLo entre ella y el mito del cine, Marilyn, hay más cosas en común que un color de pelo rubio. La actriz ha sido otra de las elegidas para emular a Monroe en una sesión de fotos y parece que se ha metido demasiado en su personaje comenzando a afirmar que ambas tienen un carácter muy parecido.

La actriz, a sus 25 años, quiere ser recordada por su carrera cinematográfica y no por sus épicas juergas ni sus líos con la justicia así que reniega de su condición de celebrity.

Desde pequeña, Lindsay quiso seguir seguir los pasos de la icónica rubia. "Marilyn era una chica mala preciosa en aquel ajustado vestido rosa. Su personaje era fuerte y tenía el control, algo que yo inconscientemente sabía a mi corta edad -a los 12 años- que eran virtudes necesarias para una mujer".

De hecho durante la sesión de fotos declaró: "Entiendo cuando el fotógrafo Bruno Bernard de Hollywood emitió un comunidado declarando 'fue necesario un esfuerzo sobrehumano ser Marilyn' y yo me identifico".

Pero según ella sus semejanzas van mucho más allá y señala: "La gente en su mete han creado quién soy, como si actuara como si no hubiera una persona dentro de mí. Simplemente como Marilyn".

Además, la estrella ha dejado claro que ella es una profesional y que no quiere ser recordada más allá de su trabajo. "Marilyn nunca quiso ser una celebrity. Yo tampoco... Siempre he pensado que las estrellas de cine iban a durar para siempre en la mente. Pero ahora las películas no son así. No quiero ser recordada como alguien que sólo quería ser fotografiada, que salía por la noche y se metía en problemas", dijo muy convencida para la revista New York.

La adoración ha quedado clara, aunque esperemos que si tanto se parecen no acabe viviendo también un trágico final como sí le ocurrió a Marilyn.