Lindsay Lohan sale de fiesta y se pilla la borrachera de su vida

VUELVE A LAS ANDADAS

Debe ser que la actriz le ha pillado el gustillo a la ciudad de Nueva York. Así que, al parecer, se cogió un avión privado y se plantó allí para irse de juerga. Y no veáis cómo acabó al salir de bar The Motor City... ¡De bruces contra el suelo! Ni desintoxicación, ni rehabilitación, ni nada. No hay terapia que cambie a esta chica. ¡Lastima de foto!