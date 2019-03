Lindsay Lohan rechaza a Harry Styles: "No sabía que era él"

Aunque quedan pocas féminas en el mundo que no sepan quién es Harry Styles y más si te mueves dentro del panorama VIP, Lindsay Lohan no tenía conocimiento de la existencia del guapo rompecorazones de One Direction.

Tal era su desconocimiento que Lindsay ha llegado a rechazar al cantante. Sí, como te lo contamos. Resulta que Lindsay estaba en la habitación de su hotel cuando el artista llamó a su puerta, y en vez de abrirle las puertas de par en par como hubiesen hecho la mayoría de las mujeres, Lindsay le dio con la puerta en las narices porque no sabía quién era: "Yo no sabía que era él. Estaba muy guapo en traje y le pregunté si le podía ayudar simplemente", ha revelado la actriz al periódico The Sun.

"Fue como 'Yo soy Harry, Gavin y Michael me enviaron aquí. Me voy a la cama, pero fue un placer conocerte'", estas fueron las palabras que Harry le dedicó a Lohan.

No fue hasta la mañana siguiente cuando Lindsay se enteró de quién era la persona a la que había rechazado tras hablar con su hermana Ali. ¡Eso es que Lindsay debe estar muy enamorada de su nuevo novio: el multimillonario ruso Egor Tarabasov!