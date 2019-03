Lindsay Lohan en un polémico graffiti

Con un tono verde marciano y una larga melena rubia, Lindsay Lohan ha sido representada en las paredes del barrio de Venice, California. El retrato no cuenta con demasiados detalles, pero lo que se aprecia estupendamente es el collar que lleva al cuello y que tantos problemas le ha dado a la actriz.

Como todos sabemos, el último lío de Lindsay ha sido el robo de un collar valorado en 2500 dólares. En el retrato además podemos leer: 'Welcome to Venice', a modo de bienvenida. Recordemos que cuando la actriz salió del centro de rehabilitación en el que estuvo ingresada, decidió dejar su casa de Hollywood y mudarse a este barrio de California, en el que curiosamente reside su ex novia, con la que hemos podido ver disfrutando del pasado día de San Valentín.

No sabemos si el graffiti de Jules Muck, fue pintado con buena intención o no, pero el detallito del collar, con lo mal que lo está pasando la chica, parece que va con un poco de mala idea...