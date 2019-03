Lindsay Lohan podría estar saliendo con el chico que la defendió en una pelea con su ex Egor Tarabasov

Ha publicado una foto con él en Instagram

Lindsay Lohan está de nuevo enamorada. El medio DailyMail asegura que la actriz podría haber comenzado una relación con Dennis Papageorgiou, un joven que le ayudó en una de sus conocidas peleas con su ex Egor Tarabasov. La intérprete ha publicado una foto en su perfil de Instagram junto al afortunado aunque no ha aclarado si se trata de su nuevo novio o no.