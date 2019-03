Lindsay Lohan piropea a Paz Vega por Twitter

Twitter es un filón y desde que nos dedicamos abucear por las redes sociales cada día conocemos un poquito más como son verdaderamente nuestras celebrities. La última declaración recogida de Lindsay Lohan nos ha dejado sin palabras.

Parece ser que la reputada actriz Lindsay Lohan es una gran admiradora de la españolísima Paz Vega. LiLo ha escrito en su twitter que ya admiraba a la actriz de pata negra en ‘Spanglish’, la primera incursión de Paz en el mundo de Hollywood , film que dejó bastante indiferente a la mayoría de la población.

No obstante, Lohan tiene esa sensibilidad que sólo sienten las actrices fracasadas, quizá por ello haya sabido ver el trasfondo de la interpretación de nuestra española en su última película ‘Cat Run’ - en cuyo trailer la andaluza pronuncia escasamente tres palabras -.

“Dios los cría y ellos se juntan” quizá por ello estas dos actrices de raza hayan decidido hermanarse ante el rechazo de la industria del cine. Paz ha comentado recientemente que no hace cine en España porque no se lo ofrecen y Lohan, por su parte, no lo hace porque... sencillamente porque es mejor que no lo haga.