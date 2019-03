Lindsay Lohan, Miley Cyrus o Britney Spears, entre las celebrities que han tenido rollos de una noche

De piedra nos hemos quedado al enterarnos de que Miley Cyrus y el hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick, han pasado este fin de semana juntos. Y es que varios fotógrafos han pillado a la cantante saliendo de lo más sonriente de la residencia donde vive Patrick y ya se rumorea que podrían haber retomado lo que dejaron a medias en 2011, cuando compartieron varias citas esporádicas.

Pero estas no son las únicas celebrities que comparten alguna que otra noche y después… ¡si te he visto no me acuerdo! Y sino que se lo digan a la mismísima Lindsay Lohan cuya lista de conquistas quedó al descubierto hace unos meses por la revista InTouch. Heath Ledger, James Franco, Adam Levine, Zac Efron, Justin Timberlake, Colin Farrell, Joaquin Phoenix, entre muchos otros, son algunos de los cantantes y actores que han pasado por las manos de la actriz. ¡Qué peligro!

El presentador y actor Mario Lopez también nos dejaba alucinados al confesar durante el programa televisivo de Ellen DeGeneres, que tuvo una noche de pasión hace 7 años con la súper estrella del pop: Britney Spears. Y qué calladito se lo tenían…

Esto mismo ocurrió con la cantante Nicki Minaj y el actor Zac Efron, que según informó el portal Hollywood Life, pasaron una tórrida noche de pasión que dejó a la cantante con ganas de más ya que declaró que había sido el mejor amante que había tenido en la vida.

La modelo británica Cara Delevingne y el exitoso DJ David Guetta parece que también compartieron algo más que palabras y parecen llevarse a las mil maravillas. Y es que según informa ABC: “Con ella la diversión siempre está asegurada, y tal vez algo de cariño, también”. ¡Menudo bombazo!

Aunque para bombazo el de la cantante Miley Cyrus con Jeremy, el padre de Justin Bieber. Sí, sí, la revista Star informaba a principios de año que la cantante fue invitada a una fiesta organizada por Justin en un hotel de Los Ángeles, donde estuvo metidos en una habitación durante algo más de una hora.

Justin Timberlake y Rihanna, Justin Bieber y Kendall Jenner, Andressa Urach y Cristiano Ronaldo, Jude Law y Catherine Harding, Gerard Butler y Brandi Glanville… ¡no te pìerdas los rollos de una noche de nuestras celebrities!