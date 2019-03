Lindsay Lohan fregará los suelos de la Morgue de Los Ángeles

El robo del collar en la joyería le ha salido caro a la actriz. Pero podría haber sido mucho peor. Y es que Lindsay Lohan, para evitar los cuatro meses de cárcel a los que la jueza la condenó, ha sido obligada a realizar horas de trabajos sociales, además, del pago de 75.000 dólares.

Pero lo que no sabía la actriz, es que iba a prestar sus servicios a la Morgue de Los Ángeles y se ha quedado ¡muerta! (y nunca mejor dicho).

Su labor consistirá en trabajos de mantenimiento y de limpieza, así que Lindsay ya tiene planes para su tiempo libre... Su horario de trabajo será de 8 la mañana hasta las 4 de la tarde, y no hará falta que se ponga un mono azul. ¡Uf, qué poco glamour!

Sin embargo, a Lindsay le ha faltado tiempo para aparecer en un programa de televisión y hacer unas declaraciones que no dejan indiferente a nadie. "Ya no soy una niña, sé que he cometido muchos errores, pero quiero cambiar". Pues nada Lohan, lo único que te podemos decir es que te apliques el cuento...