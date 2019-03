Lindsay Lohan es expulsada de una fiesta por agredir a una de las invitadas

Atrás quedaron los años en los que Lindsay Lohan era todo dulzura y encanto. Ahora la jovencita ha sacado su lado más duro para protagonizar las escenas mas 'hardcore' del panorama estelar.

Sus problemas con el alcohol han hecho que la joven no deje de sembrar la polémica dejando a sus espaldas una larga lista de incidentes. Y es que cuando

Su último escandalo ha tenido lugar este pasado viernes, cuando Lindsay tuvo que ser expulsada de una fiesta por lanzar una copa a un paparazzi y cortar con un vaso a una invitada. ¡Menudos humos que tiene la tia!

El incidente tuvo lugar en una fiesta que celebró Marc Jacob en el hotel Dream Downtown de Nueva York. Una fiesta a la que acudieron celebrities como Dakota Fanning, Mischa Barton y Lindsay Lohan.

La actriz de Chicas Malas no quiso pasar desapercibida y no tardó en aguar la fiesta. Por culpa de Lindsay la celebración se convirtió en una auténtica pesadilla. Según el periódico 'The New York Post', la joven tiró una copa a un paparazzi que estaban intentando sacarle unas fotos para la revista 'VMagazine'. Al arrojar el vaso, nuestra chica no sólo mojó a varias personas, sino que una mujer fue herida con cortes en varias partes de su cuerpo. "La música paró y la gente gritó: ¡Tiene sangre!".

Ante tal situación, el encargado de seguridad del hotel pidió a la joven que abandonase la fiesta de inmediato. Vamos, que por culpa de Lindsay la fiesta terminó fatal. La próxima vez se lo pensarán muy bien antes de invitarla a cualquier evento...

A pesar de todos los incidentes que siempre la rodean, Lindsay ha tenido suerte. Hace unos días perdió su teléfono, que contenía un amplio contenido privado. Al parecer la joven estaba preocupada por si alguien lo encontraba y colgaba en la red sus intimidades tal y como le ha pasado a Scarlett Johansson y Mila Kunis.

Pero por suerte, el móvil lo encontró una persona y haciendo caso omiso de su contenido lo devolvió a su dueña. Eso sí, Lohan estuvo agradecida pero de recompensa nada de nada, con un simple "gracias" arreglo el rescate.

Lo que está claro es que esta chica da la nota por donde quiera que pasa y que sus problemas no dejan de crecer. Quién la ha visto y quién la ve...