Lindsay Lohan, enamorada de un empresario multimillonario ruso

La vida de la actriz Lindsay Lohan ha estado siempre envuelta en polémicas debido a sus malos hábitos y adicciones. Tanto es así, que en 2007 tuvo que hacer un parón en su carrera profesional para pasar tres meses en una prisión de mujeres en California donde tuvo que someterse a una terapia de rehabilitación.

Pero la actriz ha resurgido de sus cenizas para convertirse en una mujer nueva, y una vez más, el culpable no es otro que el amor. Aunque todavía Lohan no ha confirmado la noticia, las últimas publicaciones en sus redes sociales desvelan que la intérprete de Elisabeth Taylor tiene nuevo chico. La exchica Disney no ha dudado en presumir de chico en su perfil de Instagram subido una sexy foto del ruso con la camisa abierta y sonrisa de las que nos encanta con un título de lo más revelador, "lo amo". ¡Qué mono!

Aunque todavía no sabemos muchos datos del empresario, nos encanta lo bien que le está sentando a la actriz su nueva relación. Centrada en sus nuevos proyectos profesionales, Lindsay ha encontrado la estabilidad personal en este chico que no pertenece a la farándula.