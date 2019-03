Lindsay Lohan es la burla de las redes sociales por abusar demasiado del photoshop

EL RETOQUE DEMASIADO EVIDENTE EN UNA IMAGEN DE INSTAGRAM

Lindsay Lohan demostró en Instagram lo mala que es retocando sus fotos con Photoshop, después de que compartiera una instantánea donde es evidente que intentó abultar su trasero pero la jugada le salió mal. No es la primera vez que quiere aparentar algo que no es, aunque la actriz se empeñe, ¡ella es como es y punto! Así que más vale no hacer el ridículo...