Las redes sociales se mofan de Lindsay Lohan por no saber decir Bilbao

Lindsay Lohan fue una de las invitadas de los MTV EMAs, entre los que también se encontraban cantantes como Rosalía, actores e influencers. La actriz de 'Chicas Malas' llevaba bastante tiempo tranquila y fuera de la atención de los medios, pero consiguió por la emoción volver a su línea sin saber cómo pronunciar ni deletrear la ciudad en la que se encontraba, por lo que terminó diciendo: "¡Hola, 'Bilboa'!".

Pero la actriz publicó un vídeo en su cuenta de Instagram dejando constancia de su error: "@mtvema I'm so excited to be in #bilboa". Esto ha generado muchos tuits bromeando sobre el error que cometió Lindsay: "No sé dónde está #LINDSAYLOHAN en este momento, pero Bilboa no es Bilbao #MTVEMA" o "Hola BABOA #MTVEMA #LindsayLohan", son algunos de ellos.