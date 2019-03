Lindsay Lohan, agredida de nuevo por su novio Egor Tarabasov en Mykonos

Después de las duras imágenes de Lindsay Lohan junto a Egor Tarabasov en Londres donde se escucha a la actriz pedir ayuda y asegurar que la había intentado matar, el ruso vuelve a agredir a la intérprete en una de las playas de la isla de Mykonos. El momento fue nuevamente grabado por los fotógrafos que perseguían el vehículo donde iba la pareja.

En el vídeo podemos ver como el empresario para el coche y seguidamente la actriz sale apresuradamente del vehículo para que su novio no la alcance. Egor seguidamente sale detrás de ella para recuperar su teléfono móvil mientras la agarra bruscamente y le grita "dame mi teléfono". Cuando consigue recuperarlo, la pareja sigue discutiendo y la actriz decide montarse en la parte de atrás del coche. Después del enfrentamiento, Egor Tarabasov hace una llamada desde su dispositivo móvil.

La protagonista de 'Ponte en mi lugar' ha concedido una entrevista al diario DailyMail donde ha hablado de la complicada situación que está viviendo al lado de Egor: "Ninguna mujer puede quedarse con quien la golpea si este no le pide perdón", ha dicho la actriz. Además, Lohan aclaró lo ocurrido en Londres: "Salimos a cenar y cuando llegamos a casa él decidió salir nuevamente. Horas después regresó y cuando desperté estaba junto a mí. No era la misma persona, estaba muy agresivo y me atacó". La intérprete afirma que "no era la primera vez" pero sí la primera vez que se hacía público debido a que un testigo les grabó.