Lindsay Lohan agradece a sus seguidores de Instagram el apoyo recibido tras la discusión con Egor Tarabasov

Lindsay Lohan y su exprometido Egor Tarabasov se desenvolvieron en una brutal pelea la madrugada del sábado pasado en el exclusivo piso de Lohan en Knightsbridge, Londres (donde se había mudado para estar más cerca de él).

Un vecino se encargó de grabar el enfrentamiento donde se escucha decir a la actriz: "Egor me has estado estrangulando constantemente. No se puede estrangular a una mujer y pensar que está bien. Todo el mundo vio que me tocaste. Se grabó. Vete. Eres un loco. Estás enfermo. Necesitas ayuda. Es mi casa, sal de mi casa".

La actriz, de 30 años y el multimillonario ruso, de 23, habían vivido hasta el momento un amor de película de Hollywood. Estaban comprometidos llevando sólo 8 meses de relación e incluso ella se había mudado a la capital británica para estar más cerca de él.

Tras la bochornosa y escandalosa disputa que protagonizaron, Lindsay ha lanzado un mensaje a sus seguidores de Instagram y a sus fans, en el que se muestra arrepentida de haber hecho ciertos aspectos de su vida públicos. El mensaje dice: "Queridos amigos, me encuentro bien. Me he tomado un tiempo para mí junto a unos amigos. Siento haber expuesto ciertas cuestiones privadas recientemente. Estaba actuando movida por el miedo y la tristeza. Todos cometemos errores".

Arrepentida de muchos actos de su vida, asegurando que durante un tiempo ha estado buscando dentro de su ser las mejores decisiones y conductas que le llevaran por el buen camino, acaba el post de Instagram diciendo que: "Puede que las cosas se arreglen, puede que no. Pero espero que así sea. Pero tengo 30 años y me merezco todo un caballero".