Lindsay Lohan aborta involuntariamente durante la grabación de su reality

No se sabe quién es el padre

A pesar de que el reality protagonizado por Lindsay Lohan parecía ir viento en popa, hace unas semanas nos enteramos de que casi es cancelado por falta de audiencia. Pero eso no es todo, y es que Lindsay parece que no está en uno de sus mejores momentos. Durante su última emisión la actriz reveló uno de sus secretos: habría sufrido un aborto involuntario. Lohan ha explicado que se perdió algunos días de rodaje por ese motivo aunque todavía no ha dado detalles sobre quién es el padre.