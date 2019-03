Linda Evangelista pide la manutención más cara de la historia a François Pinault

Unos 46.000 dólares mensuales es lo que pide la modelo Linda Evangelista para el hijo que tiene con François-Henri Pinault, fruto de una aventura.

A la mujer de Pinault, la actriz Salma Hayek, no ha debido sentarle nada bien. No sabemos si le ha molestado la millonaria manutención que pide o que Linda vuelva a meterse en sus vidas... Cuando la actriz se casó con el empresario no sabía de la existencia de este hijo y al enterarse tuvo que aprender a poner buena cara, pero parece que las heridas aún escuecen...

Abogados expertos en divorcios de famosos reconocen que la petición de Linda es más elevada de lo habitual. Pinault es presidente de PPR, un conglomerado marcas de lujo como Balenciaga, Gucci o Yves Saint Laurent, lo que hace que tenga un sueldo de más de 5,4 millones de dólares. Siendo una de las personas más ricas del mundo, dudamos que sea la elevada paga lo que le moleste a Salma...

Los argumentos de Linda son mantener el status y el estilo de vida de su hijo, Augustin, y advierte que con el 'bombo' que se le está dando al tema necesitará también un par de detectives que cuiden de la integridad del pequeño. Pues vaya con Evita y su nene...

El mes que viene se enfrentarán en los tribunales para ver en qué queda la cosa. El magistrado que decidirá la cantidad final ya ha dicho que podría ser "la orden de manutención más elevada de la historia".

Por supuesto, en ningún momento se ha mencionado la atención y el cariño que el niño necesita. ¿Para qué si eso no les sale rentable?