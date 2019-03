Lily Collins: “Taylor Lautner es muy humilde y caballeroso”

Lily Collins está de moda: su nueva película, ‘Blancanieves’, en la interpreta a la mítica princesa, se encuentra en plena promoción. Por ello no es de extrañar que ahora protagonice las portadas de las revistas de medio mundo.

En esta ocasión hemos podido verla en ‘Seventeen’, dónde Lily ha hablado por primera vez sobre su ex, Taylor Lautner. Una relación que acabó hace ya algunos meses pero para Collins todo son buenos recuerdos. Tampoco se ha mordido la lengua a la hora de lanzar piropos a Lautner: “Es un actor con mucho talento y un caballero”, asegura. “Es muy humilde. Tiene miles de fans y nunca se olvida de ellos. Realmente aprecia el apoyo que ha recibido a través de los años”, añade la actriz.

Pero lo suyo no funcionó, por eso Lily está ahora abierta a encontrar a un príncipe azul que tendría que tener los siguientes requisitos: “Alguien que me haga reír, un caballero de la vieja escuela, que me escriba una carta y que me sorprenda”.

¿Encontrará Lily al chico ideal?