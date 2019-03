Lily Collins pone fin a la mala relación con su padre

A pesar de sus problemas en su adolescencia, Lilly Collins ha luchado por llegar hasta donde está. Después de sorprendernos con su papel en la película 'The Blind Side' y 'Beauty Rules Don’t apply', la joven actriz lo ha vuelto hacer publicando publicado una carta de amor a su padre, el cantante Phil Collins, en su libro autobiográfico.

"Te perdono por no estar allí cuando te necesitaba y por no ser el padre que esperaba. Perdono los errores que cometiste y aunque pudiera parecer demasiado tarde, no lo es. Hay todavía mucho tiempo por delante. Estoy aprendiendo cómo aceptar tus acciones y cómo me hicieron sentir". Acepto la tristeza e ira que me hacía sentir las cosas que hacías o no hacías, o aquello que no me diste", con estas palabras, Lily pretende acabar con la tensa relación que tenía con su padre.

La intérprete habla abiertamente sobre su lucha con la anorexia y sus inseguridades sobre la adolescencia, propiciadas en parte por los problemas con su padre. "Buena parte de mis inseguridades más profundas son consecuencia de esos temas que tengo con mi padre". Con estas palabras, Lily pone punto y final a sus problemas pasados con su padre y pretende retomar el tiempo perdido.