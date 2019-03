Lily Collins: “Nunca he entendido que critiquen tanto mis cejas”

De reconocerla por ser la hija de Phil Collins o por haber mantenido una relación sentimental con Taylor Lautner, ahora Lily Collins es mucho más que eso. Ahora, sus interpretaciones en la gran pantalla suenan con fuerza y ya se la reconoce por sus méritos propios, sobre todo por sus papeles en ‘Mirror mirror’ o en ‘Cazadores de sombras’, su último gran proyecto.

La revista Grazia recoge sus declaraciones más íntimas, descubriéndonos cómo de difícil lo ha tenido esta jovencita de 24 años para convertirse en la mujer que es hoy en día. “Cuando no tenía apenas experiencia profesional sólo me pedían que hablara sobre mi padre, pero siempre he querido encontrar mi propio camino además de sentirme orgullosa de mi apellido”, cuenta para la publicación.

Un recorrido que no ha sido un camino de rosas desde que decidiera dejar sus estudios de periodismo para dedicarse en cuerpo y alma al séptimo arte. Y es que, hasta ha llegado a ver cómo sus cualidades físicas han servido de críticas para muchos. “Nunca he entendido que critiquen tanto mis cejas. Sigo escuchando que ocultan mi cara y que distraen, pero forman parte de mí y las he aceptado con el tiempo”, cuenta cuando le preguntan por sus pobladas y características cejas.

Rasgos suyos que denotan una fuerte personalidad y que se suman a su particular y estilosa forma de vestir. “Me inspiro en el estilo clásico y sencillo de Audrey Hepburn. Prefiero la comodidad, pero empiezo a experimentar con mis looks”, contesta la ya convertida en ‘it girl’.

Desde luego, se ha ganado estar donde está y esperemos que su sombra continúe alargándose en el mundo del cine y celebritero, como no, por muchos años más… ¡Nos encanta Lily!