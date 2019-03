Lily Collins y Chris Evans están saliendo juntos

EL AMOR HA SURGIDO ENTRE ESTOS GUAPOS ACTORES

¡’Love is in the air’! Parece ser que Cupido ha disparado sus flechas hacia dos de los actores más atractivos del panorama hollywoodiense: Lily Collins y Chris Evans. La pareja podría haber iniciado un romance el pasado 22 de febrero, cuando coincidieron en las fiestas post Oscar. Por el momento, poco más se sabe ya que “están en la etapa inicial de su relación, disfrutando juntos y viendo qué tal les va”, según ha informado una fuente al US Weekly.