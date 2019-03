Liam Payne y Cheryl Fernández-Versini, Katy Perry y Orlando Bloom o Neymar y Chloë Moretz , entre las parejas sorpresa de este 2016

NADIE SE ESPERABA QUE SUS HISTORIAS DE AMOR PUDIERAN SURGIR

Love is in the air! Y nunca mejor dicho, porque ha sido arrancar el 2016 y el amor ha inundado el mundo celebrity. Eso sí, nos hemos llevado más de una sorpresa y es que, cuando aun no se ha cumplido el primer trimestre del año, atónitos nos hemos quedado con algunas de las parejas que se han formado. Sin duda, la de Liam Payne y Cheryl Fernández-Versini ha sido la que más boquiabiertos nos ha dejado, pero también la de Katy Perry y Orlando Bloom, o la de Neymar y Chloë Moretz han sido de lo más inesperadas.