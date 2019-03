A Liam Hemswoth se le 'escapa' que ya se ha casado con Miley Cyrus

¡Menuda sorpresa nos hemos llevado todos! Hasta la propia Miley Cyrus se quedó con la boca abierta cuando Liam Hemswoth confesó ante todo un auditorio que... ¡ya se ha casado con la guapa cantante! Sí, como lo lees.

Y es que, en mitad de un discurso en el ‘Australians In Film Awards & Benefit Dinner’, se le llenó la boca cuando le tocó recordar cómo fue el rodaje de ‘The Last Song’, la película conoció a su chica, y afirmó: “Fui muy afortunado cuando me llamaron para ir a la lectura del guion con la que ahora es mi prometida, lo leímos juntos, nos enamoramos y nos casamos". ¿¡Nos casamos!? Cuando Hemsworth se dio cuenta de lo que había dicho rectificó inmediatamente: "Bueno, nos casaremos".

¿Se tratará de un ‘lapsus lingue’? ¿Estará la parejita más ‘cool’ de Hollywood ya felizmente casada y no lo han hecho público? Lo cierto es que, la presunta esposa consiguió también ponerse de los nervios y llegó a gritar desde las gradas un: “¡Estaremos, Liam!”. Pero con lo que se llevan las bodas en secreto y lo moderno que es este dúo, no nos resultaría extraño que ya sean a estas alturas ‘marido y mujer’.