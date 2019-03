Liam Hemsworth no puede confiar por el momento en Miley Cyrus

PODRÍA SER EL MOTIVO POR EL QUE NO SE CASAN TODAVÍA

Mucho se ha hablado sobre la reconciliación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth desde que volvieran a finales del 2015. Que si se casan inminentemente, si no están realmente juntos, etc. Y es que retomar una relación después de tanto tiempo es complicada, pero no imposible. Así, la revista inTouch ha dicho que Liam Hemsworth no puede confiar todavía ciegamente en Miley, por lo que este podría ser el motivo por el que todavía no se casan.