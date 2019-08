Liam Hemsworth ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a su Australia natal para estar cerca de los suyos en estos difíciles momentos. El actor se ha refugiado en casa de su hermano Chris Hemsworth, en Byron Bay, donde fue pillado en exclusiva por las cámaras del Daily Mail Australia cuando salió acompañado de su hermano Luke a por un helado.

Su cara lo decía todo, triste y alicaído se ve que Liam no lo está pasando bien. Es más, cuando fue preguntado por el medio sobre lo sucedido, contestó: "No entiendes cómo es", y al insistirle sobre cómo se encontraba, respondió visiblemente afectado: "No quiero hablar de eso".

Y es que si la noticia del divorcio, que el propio representante de la artista confirmaba a la revista People a través de un comunicado, era todo un bombazo, más aún lo era cuando horas después salían a la luz las imágenes en las que Miley aparecía besándose con la influencer Kaitlynn Carter, exmujer de Brody Jenner, del que hace tan sólo una semana que se separó.

Miley ha querido dejar un mensaje en sus redes sociales tras lo sucedido y a través de sus misteriosas palabras ha comparado su separación con el cambio climático. Algo que ha dejado muy confusos a los seguidores de la pareja, que parecen haberse posicionado a favor de Liam dejando comentarios del tipo: "Hagas lo que hagas no vuelvas con ella", "Pobre Liam, te mereces algo mejor" o "Te mereces ser respetado y feliz".

Seguro que te interesa...

Miley Cyrus, pillada besándose con una mujer del clan Kardashian tras divorciarse de Liam Hemsworth